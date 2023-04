En la jornada de día miércoles, Colo Colo venció a Monagas por la segunda fecha de Copa Libertadores en un duelo bastante reñido y en donde el ‘Cacique’ sumó sus primeros 3 puntos en el grupo F.

Sin embargo, algo que se ha robado las miradas en el encuentro, es la riña interna que protagonizan los hinchas del conjunto ‘popular’ quienes en algunas tomas de las transmisión se les vio enfrentándose en contra, algo que preocupa en la dirigencia del cuadro ‘albo’ y que podría ser motivo de castigo.

El detalle es que el siguiente duelo en condición de local será ante Boca Juniors, duelo que podría peligrar si Conmebol toma nota de lo ocurrido en el estadio Monumental.

Así también, los hinchas en redes sociales estallaron contra el el puñado de barristas que están haciendo estragos en las gradas del recinto ‘albo’.

Entre los comentarios que se han visto en Twitter, se encuentran: “Adiós partido contra Boca Juniors”, “Los simios como siempre”, “Hasta cuando permiten que entren delincuentes al estadio“, “No entiendo a estos tontos de mierda y se hacen llamar hinchas“, etc.

SUS PIÑOS CULIAOS SOLO LE IMPORTAN A USTEDES, EL ESTADIO NO ES SUYO, XQ NI SIQUIERA SON HINCHAS DE COLO COLO, SON HINCHAS DE SUS PIÑOS, LLENAN EL ESTADIO DE TRAPOS CULIAOS Q NO LE IMPORTAN A NADIE, VAYANSE DEL ESTADIO.

LOS JUGADORES PASAN, LOS HINCHAS NO, Y USTEDES NO SON HINCHAS pic.twitter.com/lRVdvWkqyy

