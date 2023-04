La polémica por las nuevas denuncias de violencia de género en contra de Jordhy Thompson, joven jugador de Colo Colo, siguen generando reacciones.

Y es que pocos quedaron ajenos a las acusaciones de la expareja del futbolista, quien ya había sido sancionado por el ‘Cacique’ luego de que, en marzo, se viralizaran videos del novel deportista golpeando a su polola y a otra mujer en un club nocturno.

Esta vez, la mujer aseguró que Thompson se escapó de la Casa Alba para atacarla nuevamente: “Me pegó otra vez, con un tenedor, me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza y me quitó el celular”.

Por lo anterior, el periodista Manuel de Tezanos lamentó la situación protagonizada por el jugador al mismo tiempo que criticó duramente a Colo Colo.

Para el comentarista de TNT Sports, “el gran error de Colo Colo es no darle el peso que tenía esto. No estaba preparado para volver y terminan perjudicando al jugador, para que hablar de la polola”.

“El jugador no recibió el apoyo que decían que había recibido, lo reintegran antes de tiempo y, ahora, esta reincidencia lo convierte en algo gravísimo. Hay que separarlo del plantel ya”, agregó De Tezanos.

Luego, el periodista insistió en que “Colo Colo aguantó dos o tres semanas, reintegra a Jordhy Thompson y claramente no hubo avances, porque lo que se filtra es igual de grave que lo que pasó en la primera vez”.

“Perjudica la imagen del club, a un posible aporte de un jugador formado en casa y tampoco le presta ningún tipo de ayuda a la víctima, lo más grave del asunto”, concluyó ‘Manoel’.