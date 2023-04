En las reacciones del post-partido que dejó un tímido empate entre Universidad Católica y Colo Colo, el DT de los albos, Gustavo Quinteros, tuvo palabras para dar a conocer su parecer respecto al duelo.

“Once contra once fue parejo. Tuvimos tres situaciones claras de gol, pero no pudimos concretar. Después, con un jugador menos, no llegaron mucho más con centros y jugadas de plata parada“, señaló en primer lugar Gustavo Quinteros a TNT Sports.

“Tuvimos dos contra golpes cerca del final, pero yo creo que la expulsión, a nosotros, nos sacó muchas posibilidades”, agregó el DT albo, respecto a ser consultado sobre la incidencia de Leonardo Gil que dejó a su equipo con diez jugadores frente a la UC.

Respecto a su esquema táctico en Colo Colo, Quinteros afirmó estar conforme por el desempeño de sus pupilos. “En el primer tiempo estuvimos sólidos y en el segundo tuvimos una ocasión en el palo, no nos superaron futbolísticamente”, apuntó.

Por último, y pensando en el próximo desafío del Cacique ante Monagas por Copa Libertadores -a jugarse el miércoles 19 de abril-, el estratega depositó sus esperanzas en la mejora del rendimiento de sus dirigidos.

“Se lesionó Daniel (Gutiérrez) y espero que Matías (de Los Santos) esté bien para el miércoles, (…) Gil va a estar entero y Bolados también. Estoy esperando que los jugadores que llegaron alcancen su mejor nivel, cuando estemos todos al 100%, el equipo será más fuerte todavía“, concluyó.