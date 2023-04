El espigado guardameta de Colo Colo, Martín Ballesteros, recaló al elenco de Macul en el último mercado de fichajes, siendo el arribo más sorpresivo tras haber sido formado en Universidad Católica.

Su gran progresión y su altura (1,95 metros) sobre el promedio chileno, convencieron al gerente deportivo del club, José Daniel Morón, quien confió en el joven golero como proyecto a futuro del ‘Cacique’.

Pese al salto a un equipo rival, Ballesteros se mostró agradecido por su paso en la ‘UC’. Eso sí, reveló que quedó una ‘deuda pendiente’ de su paso por la precordillera: su medalla de campeón de la Supercopa de 2021.

En conversación con el canal de YouTube, Conversando con Nico, el arquero exteriorizó su orgullo por lo que ha significado, hasta el momento, su carrera futbolística.

“Estoy muy contento con las oportunidades que se me han dado, tanto de estar en Católica como en Colo Colo”, expresó.

Ballesteros, quien fue parte de la exitosa era de Universidad Católica en el fútbol chileno, confesó que no pudo festejar al 100% sus títulos en el club, de la mano de Cristián Paulucci y Ariel Holan.

“Sólo pude celebrar uno, que fue el último. En el primero, que fue el torneo que peleamos con Unión La Calera y no había gente en el estadio, mi familia estaba en la playa. Sólo me junté con amigos a celebrar en la cancha”, explicó.

En la misma línea, agregó: “El segundo, que fue la Supercopa contra Ñublense, salí contacto estrecho de Carlos Salomón. Me tocó estar en el mismo piso que él. Nos separaron en cuatro buses y me tocó ir con él y el ‘Chapa’ Fuenzalida. No pude asistir a ese partido”.

A pesar de estar inscrito en la plantilla que, a la postre, se coronó campeón, Ballesteros revela que nunca recibió la presea.

“De hecho, no tengo esa medalla. Se me da el título por ser parte del plantel, pero no tengo esa medalla. Pasó la vieja, no me llegó nunca. No está no más”, lanzó.