Marcelo “Toby” Vega, exseleccionado de La Roja y comentarista de TNT Sports, vaticinó un pésimo panorama para Colo Colo en la edición 2023 de la Copa Libertadores.

El ‘Cacique’, vale señalar, fue sorteado al grupo F del certamen continental junto a Boca Juniors (Argentina), Deportivo Pereira (Colombia) y Monagas (Venezuela).

En ese escenario, el otrora volante del ‘equipo de todos’ afirmó que el equipo dirigido por Gustavo Quinteros tiene escazas chances de avanzar a octavos de final.

“Yo no estoy de acuerdo con esto que tiene que pasar sí o sí. Lo dijo Carlos Caszely, lo ha dicho Esteban Paredes, lo han dicho todos y lo digo yo”, partió señalando el Toby Vega.

“No le ganaste a Cobresal, ¿y le ganarás a Monagas? Estamos hablando de Cobresal y de un equipo que está en Libertadores y tiene que haber invertido”, añadió el comentarista en el programa Todos Somos Técnicos.

Luego, lapidó las chances del ‘Cacique’ al comparar el plantel actual con el de la temporada pasada.

“Colo Colo no tiene equipo. No me ilusiono, porque no es un equipo que uno piensa le puede ir bien. Se le fueron todos los jugadores Clase A, llegaron Clase B y no tiene un equipo titular como el año pasado”, insistió Vega.

Vale mencionar que los albos debutan en la Copa Libertadores 2023 este miércoles 5 de abril, cuando visiten a Deportivo Pereira desde las 22:00 horas de nuestro país.