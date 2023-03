El entrenador explicó que los problemas en Blanco y Negro no están "en el día a día" del primer equipo.

Tras la renuncia del director de Blanco y Negro, Fernando Arab, la inquietud se instaló en las huestes de Colo Colo. Entre dimes y diretes entre distintos actores dirigenciales del club, este jueves, Gustavo Quinteros enfrentó a los medios de comunicación en una rueda de prensa, donde evitó tocar el tema y palpitó su participación en Copa Libertadores.

“El club hace más de dos años que funciona de manera excelente. Cada día que llegamos tenemos lo mejor para nuestros entrenamientos y hoy estamos enfocados en lo deportivo”, puntualizó el entrenador argentino-boliviano.

En la misma línea, aseguró que las polémicas de las directivas no se relacionan con el primer equipo: “Estamos enfocados al 100% en la parte deportiva y los jugadores lo saben. El tema dirigencial no está en nuestro día a día… Eso y lo de las elecciones o lo que sea, es aparte y no nos corresponde opinar”.

El director técnico se refirió al sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y se tomó con mesura las positivas reacciones de los aficionados colocolinos.

“Nos tocó el campeón del fútbol argentino y del fútbol colombiano, además del subcampeón de Venezuela. Cada momento de los equipos lo vamos a conocer cuando nos enfrentemos, Boca está cambiando al DT, Pereira está en un proceso parecido el nuestro con varios cambios de jugadores y Monagas está arriba en la tabla. No va a ser fácil. Será durísimo el grupo”, adelantó.

Sin embargo, el estratega enfatizó en que el equipo no irá de paseo al certamen continental: “Hay que estar preparados para dar ese paso que nos faltó el año pasado”.

Antes de finalizar y tras ser consultado por el buen presente que atraviesa Damián Pizarro, Quinteros tuvo palabras de elogios para el joven delantero.

“Desde la pretemporada que lo veo muy bien. Tiene muchas cosas buenas y también otras más que aprender. Si le toca jugar, lo hará bien. Tiene muchas ganas y está preparado. Sé que si integra las cosas que un delantero debe tener lo hará mucho mejor”, profundizó.