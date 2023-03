Esteban Paredes concretó el sábado su esperada despedida del fútbol profesional ante un repleto Estadio Monumental, con 40 mil hinchas de Colo Colo. Una jornada que terminó con el ‘7’ jugando los últimos minutos en el triunfo albo por 2-0 sobre Colón de Santa Fe en amistoso.

El ‘Tanque’ tuvo algunos acercamientos con el gol, pero el portero del cuadro argentino fue el villano de la jornada e impidió lo que pudo ser el último festejo del goleador en Pedrero.

Tras colgar definitivamente los botines y en rueda de prensa, el histórico artillero albo eligió los tres mejores goles que marcó en sus 22 años de carrera en el fútbol profesional.

“El tercero fue contra Católica en el 2009, el segundo en el clásico contra la U en el Nacional y el último, es el 216 que fue en casa, fue algo maravilloso. Se vivió una fiesta como la de hoy y estoy muy agradecido de todos los profes que tuve, excompañeros de cada equipo, les agradezco una enormidad por tener paciencia y quererme tanto, sólo agradecer a ellos”, expresó.

En cuanto a su adiós del balompié, tras anotar 354 goles en 656 partidos, Paredes declaró que “quiero agradecerles a Dios y a mi familia… Me emociono al ver todo un estadio que me cante. Estoy muy emocionado, gracias totales al club por abrirme las puertas, al cuerpo técnico, mis excompañeros, utileros y toda la gente maravillosa que trabaja en el club”.

“El hincha siempre te va a recordar por los goles, por los campeonatos, por ser el máximo goleador del fútbol chileno, máximo anotador en clásicos, pero la gente del club sabe la persona que soy y me quieren más como persona que como jugador. Así quiero que me recuerden siempre, como la gran persona que he sido, nunca me he negado a una foto, un video, ni una firma”, complementó.

Los goles que eligió Paredes como los mejores de su carrera

🤩⚽🏁 AQUEL GOL IMBORRABLE El 216, de aquel 5 de octubre del 2019, que inmortalizó a Esteban Paredes en la historia del fútbol chileno con este tanto en el Superclásico. pic.twitter.com/R42On0ztUI — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 10, 2023

Valdivia mete un pase rasante entrelineas, Paredes pica, le sigue Vaz, Paredes engancha con derecha, Vaz se come el regate pasa de largo y Paredes con una izquierda sutil la pone con comba perfecta al ángulo del primer palo y a la derecha de Herrera que sólo la mira, es ¡Golazo! pic.twitter.com/pPAAkfth3D — Gavito_2022ᅠ (@Gavito_2019) April 7, 2021