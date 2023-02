Ya pisó suelo chileno. Matías de los Santos, elegido de Gustavo Quinteros para ser el reemplazante de Emiliano Amor, está en Chile para realizar sus últimos chequeos antes de su eventual llegada a Macul.

En su arribo a nuestro país, el defensor declaró sentirse agradecido de la institución alba por el interés en su carta y además, aclaró los últimos detalles que lo separan del Estadio Monumental.

“Mis expectativas son muy grandes, pero aún tengo una revisión médica y luego se dará la firma. Si sale todo bien ahí estaremos”, dijo el defensor uruguayo a Bolavip.

A su vez, el ex jugador de clubes como Danubio y Vélez Sarfield aseguró que para su llegada, hubo una especial motivación: jugar torneos internacionales. “La Copa Libertadores es un plus. Si es que sale todo ok, daré todo por el club”.

En esa misma línea, el futbolista uruguayo alabó a Colo Colo.

“Sé que es un grande al nivel nacional e internacional, me parece muy bien el trabajo que se realiza. Sé que es el último campeón y la liga es competitiva. Sé de los jugadores que hay en el equipo y en otros clubes”, dijo de los Santos.

Finalmente, de no haber mayores inconvenientes en los exámenes médicos, Colo Colo presentaría al reemplazante de Emiliano Amor como su nuevo refuerzo. De ser así, Matías de los Santos sería otra de las incorporaciones del ‘Cacique’ cerca del cierre del mercado de pases del fútbol chileno.