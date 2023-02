El 'King' no escondió su deseo de regresar de manera inmediata al 'Cacique' y de paso, respaldó a Eduardo Berizzo.

Tal y como lo prometió, este miércoles, el centrocampista del Flamengo y la Selección Chilena, Arturo Vidal, volvió a compartir con sus seguidores y dejó grandes momentos al tocar diversos temas;su férrea defensa a Eduardo Berizzo, el apodo de ‘mufa’ y su incontrolable deseo por volver a Colo Colo.

Durante la transmisión, el ‘King’ aceptó responder distintas preguntas que los espectadores le iban dejando en los comentarios, como el presente de ‘La Roja’ al mando del ‘Toto’.

En ese sentido, el volante no dudó en respaldar al estratega argentino y aseguró: “Es un excelente entrenador y tiene muy claro lo que quiere para la selección”.

Respecto de los tradicionales ‘memes’ que lo acusan de ser ‘mufa’, el ex Inter de Milán, Juventus, Bayern y Barcelona aseguró no entender dicha afirmación

“Es buscarle algo a lo malo que eres tú. No existe la mufa ni la suerte, las cosas se ganan, se trabajan y se buscan… Pero molesta, se hacen cuentas falsos y te empiezan a escribir. No son capaces ni de colocar su cara, les da miedo. Deben ser tan fracasados, que les da pena colocar una foto de ellos”, profundizó.

Sin embargo, el punto álgido del ‘streaming’ fue cuando no tuvo reparo en hacerle un desaire al ‘Mengao’ para exteriorizar su urgente anhelo por jugar la presente edición de la Copa Libertadores con la camisetas del ‘Cacique’.

“Si Colo Colo quiere pelear en la Libertadores, que me venga a buscar al tiro no más y nos vamos”, lanzó.

Incluso, Vidal se dio el tiempo también de respaldar a Joan Cruz, el canterano de los ‘albos’ que no lo ha pasado bien ni en su club ni en la selección sub-20.

“Es mi regalón. Es una máquina. Sólo falta que empiece a jugar no más, no sé por qué no lo está haciendo. Tiene personalidad, calidad, va para adelante como loco, se prepara y se entrena. Ese es mi jugador”, cerró.