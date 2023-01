Gabriel “Coca” Mendoza, histórico jugador de Colo Colo, no quedó ajeno al inicio de la temporada de los albos y criticó duramente a los juveniles del ‘Cacique’.

Pese al 5-2 sobre Deportes Copiapó con el que debutaron los de Gustavo Quinteros, el retirado futbolista no quedó conforme con lo mostrado en cancha.

“Bruno Gutiérrez y Jeison Rojas se farrearon la opción de ser titulares en la banda derecha. Tenían la opción de agarrar el puesto y no soltarlo más, pero el primero no anduvo ante Magallanes y al segundo no lo vi bien ante Copiapó”, partió comentando Mendoza a El Mercurio.

“Y se nota que falta alguien. Por el otro lado, solo está Erick Wiemberg, que ha sido el mejor de los refuerzos. Ha mostrado algo, poco, pero efectivo. Por el lado derecho estamos funcionando mal, para qué vamos a decir más o menos si estamos funcionando mal”, agregó el campeón de Copa Libertadores 1991.

Luego, el “Coca” Mendoza se refirió a la lesión de Emiliano Amor, quien estará todo el semestre fuera de las canchas por sus problemas en el tobillo izquierdo.

“Sin Amor se pierde bastante, pero en vez de traer a alguien apostaría por los jóvenes: con Daniel Gutiérrez”, recalcó el exjugador de los albos.

“Ramiro González no mostró la seguridad de un central, pues en el segundo gol que hace Copiapó en vez de despejar, falla. Había muchas expectativas con él desde el año pasado”, concluyó Mendoza.

Vale señalar que Colo Colo vuelve a la cancha este domingo 29 de enero, cuando visite a O’Higgins en Rancagua por la segunda jornada del Campeonato Nacional.