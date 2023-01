El delantero argentino Juan Martín Lucero cerró completamente la página de su polémica salida de Colo Colo al ser presentado oficialmente este viernes como el nuevo refuerzo del Fortaleza de Brasil.

En redes sociales, la tienda de Ceará anunció el arribo de quien fuera el goleador del ‘Cacique’ en el Campeonato Nacional 2022, torneo que ganó la tienda alba tras una sequía de cinco años.

“Juan Martín Lucero, el ‘Gato’, tiene una nueva casa, la casa Tricolor!”, escribió la escuadra tricolor en redes, apuntando que su contrato se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025.

“Nacido en Mendoza, Lucero llega al ‘Leão’ para su primera experiencia en el fútbol brasileño. En su carrera ha jugado en las principales competencias internacionales de América Latina, como México, Argentina y Chile, este último anotando 24 goles en 39 partidos para Colo Colo”, agrega.

“En los últimos dos años, incluyendo su paso por Vélez Sarsfield de Argentina, el delantero ha marcado un total de 42 goles”, sentenció Fortaleza.

Recordar que el ariete de 31 años se despidió en la noche del jueves de Colo Colo. “Entiendo el dolor del hincha, pero les quería decir que las cosas no siempre son como se dicen…”, dijo.

“Mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegue al club y que no me cumplieron”, agregó, deslizando una fuerte crítica a Blanco y Negro.

