El seleccionado chileno Nayel Mehssatou desechó fichar en Colo Colo para la temporada 2023: "Me encanta su interés, pero hoy no es una opción"

El seleccionado chileno Nayel Mehssatou apareció como prioridad para Colo Colo con el objetivo de reforzar la banda derecha del ‘Cacique’ y ocupar así el lugar dejado por Óscar Opazo.

Sin embargo, el mismo jugador de los registros del KV Cortrique belga le puso freno a Blanco y Negro frente a la posibilidad de llegar al equipo que dirige Gustavo Quinteros.

“Es cierto que hay interés de Colo Colo de Chile. Me encanta su interés, porque es el club más grande del país. He recibido muchos mensajes de seguidores entusiastas, pero en este momento me siento bien en KV Kortrijk y una transferencia no es una opción“, declaró el defensor al portal Nieuwsblad.

No obstante, Mehssatou dejó abierta la puerta para defender en algún momento de su carrera al actual campeón del fútbol chileno.

“A mi madre le gustaría que juegue allí. Ella es de Chile. Nunca digas nunca en el fútbol, por supuesto, pero primero debería profundizar un poco más en su liga”, comentó el carrilero de 20 años.

Ante esto, Colo Colo insistirá para cubrir el puesto de lateral derecho en la contratación del argentino-chileno Matías Catalán, jugador de Talleres de Córdoba.

Incluso, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, ve complicado mantener en el club albiazul al oriundo de Mar del Plata, apuntando al sitio cordobés Mundo D que “es muy difícil retener a Catalán porque (en Colo Colo) le ofrecen tres veces más dinero”.