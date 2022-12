Colo Colo concretó un brillante año 2022 en el campeonato nacional, donde consiguieron alzarse con su estrella N°33 en su historia, con jugadores que fueron figuras y que llamaron la atención de elencos internacionales por su talento.

Esto derivó en la salida de algunos elementos importantes para el planteamiento de Gustavo Quinteros, quien hoy en día se encuentra complicado al no tener jugadores en algunas posiciones puntuales, como es el caso de un extremo o los laterales, con las salidas de Óscar Opazo y Gabriel Suazo.

Por otra parte, hace algunas horas, el DT del ‘Cacique’ retornó al país, luego de un par de semanas de vacaciones en Argentina junto a su familia y en la vuelta a suelo nacional, declaró algunas sensaciones de cara a la pretemporada con el ‘Cacique’.

En su llegada, Gustavo Quinteros partió señalando que “para mí y mi familia fue un año inolvidable, conseguimos el objetivo en Colo Colo y como hincha de la selección salir campeón del mundo nos hizo muy felices, también a Sudamérica”.

Así también declaró que en sus días de vacaciones, dedicaba tiempo a ver a los jugadores que sonaban y analizaba las posibles incorporaciones a su plantel.

Con relación a eso, Quinteros expresó: “Dedicaba dos o tres horas a ver jugadores y analizar a los que ofrecían al club para reemplazar a los jugadores que se fueron, que será difícil, y después reforzar el equipo para que sea más competitivo en Copa Libertadores”.

“El mercado no es fácil para nosotros, no hay tantos jugadores libres a final de año (…) Para el torneo local vamos a pelear arriba, con el equipo que tenemos, pero la idea es buscar jugadores que nos den más variantes”, indicó.

Lamenta la salida de figuras importante en Colo Colo

Por otra parte, lamentó la salida de jugadores que para él, eran importantes en Colo Colo. Así lo comentó al detallar que “como entrenador, me da pena y dolor que se hayan ido jugadores importantes que a lo mejor no deberían haber salido. Se fueron los dos laterales titulares y Gabriel Costa, debemos buscar jugadores de ese nivel para arriba”.

“La idea siempre fue agregar un jugador por línea y reemplazar a los que se van. Si no, no vas a tener un equipo más competitivo. No hay tantos jugadores para elegir como Gabriel Suazo, era el mejor jugador chileno de la liga de esta temporada. En las negociaciones económicas no me meto, entreno a los jugadores que están a disposición”, finalizó.

Sin dudas, un lamento con fundamento tras las salidas de sus dos armas por los costados, que deberá remplazar de buena manera si quieren realizar un buen papel en la Copa Libertadores.

Además, Quinteros aún ruega por la llegada de un extremo de calidad, para dar más verticalidad al funcionamiento de sus ofensivas, en donde Juan Martín Lucero, es su punta de lanza, pero al cual le falta acompañamiento.