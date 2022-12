Un jugador que partió al finalizar la temporada en Colo Colo fue Gabriel Costa, que tras muchos rumores de una posible renovación, al final, terminó por partir del club nacional y volver a su país, para vivir una nueva experiencia en Alianza Lima.

Mucho se redactó de que Costa buscó quedarse en el plantel ‘popular’, pero tras no alcanzar un trato con el ‘Cacique’, prefirió seguir su carrera en el fútbol peruano.

Sin embargo, antes de cerrar su ciclo completo en el último campeón del torneo nacional, el experimentado jugador habló con Pelota Parada de TNT Sports, donde explicó los motivos de su salida de la escuadra de Gustavo Quinteros.

En el diálogo con el programa nacional, Gabriel señaló: “Habían puntos que no estuve de acuerdo en la negociación (…) me quería quedar y mi familia también, mi hijo mucho más. Fue una decisión propia. Sorpresiva para mí, donde fue en cosa de horas”.

“Fue una decisión dura porque obviamente nos queríamos quedar, pero de la forma no estábamos del todo contento con el acuerdo, hubo puntos donde yo tampoco estaba muy de acuerdo, pero si me fui dolido, porque me quería quedar. Hay decisiones que tomar y lamentablemente es para salir”, indicó.

Así también, habló de su paso por la institución de Macul, donde reveló: “Cuando llegué no demostré quién soy, me preparé para la oportunidad que me dio Gustavo Quinteros y la aproveché. Siempre quise estar. Nos preparamos para colocar al club donde se merece”.

Por otra parte, recordó al DT que lo llevó a los ‘albos’, Mario Salas, para quien tuvo palabras de agradecimiento y destacó: “Soy un agradecido de Mario Salas, el que hizo lo posible para que llegara al club”.

Por último, enfatizó que “a Colo Colo le va a ir muy bien, sin ninguna duda. La calidad de jugadores es muy buena y sé que estarán a la altura”.

Sin dudas, una partida para el ‘Cacique’ que deberá suplir de cara a la siguiente temporada, donde quieren ser protagonistas de la nueva edición de Copa Libertades.