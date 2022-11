Colo Colo consiguió consagrarse de manera invicta en su estadio como el nuevo monarca del campeonato nacional. Las buenas actuaciones del plantel dirigido por Gustavo Quinteros, ha llamado la atención de diversos clubes, que ven en los jugadores ‘albos’ buenos fichajes para la siguiente temporada.

Es por eso, que algunos elementos importantes en la campaña del ‘Cacique’ podrían tener las semanas contadas en la institución nacional.

Uno de ellos es Gabriel Costa, que podría partir de Macul y encaminarse al fútbol peruano.

Así lo asegura el medio incaico, Líbero, quienes publicaron una portada titulada “Llueven los jales”, en donde aparece la figura del delantero de Colo Colo, como un anhelo para la dirigencia de Alianza Lima.

Buen día, nuestra portada: ☀📰 LLUEVEN LOS JALES: Se mueve el mercado de transferencias. El bicampeón busca a Bryan Reyna y Gabi Costa para su equipazo. Por su parte, la "U" arregló con Martín Pérez Guedes y se ilusiona con Irven Ávila. pic.twitter.com/R1lXJWjkIZ — Líbero (@diario_libero) November 15, 2022

En lo redactado por el periódico digital peruano, se declara que “se mueve el mercado de transferencias. El bicampeón busca a Bryan Reyna y Gabi Costa para su equipazo. Por su parte, la “U” arregló con Martín Pérez Guedes y se ilusiona con Irven Ávila“.

Si bien, hace tiempo que hay rumores de la salida del jugador de 32 años, aún no se sabe con certeza su emprenderá rumbo a su país, para engrosar las filas del flamante campeón de la temporada en Perú.

El propio seleccionado del ‘Rimac’ ha mencionado que se siente cómodo en Colo Colo y que no pretender cambiar de equipo, pero aún no se confirma la decisión de la dirigencia del conjunto ‘popular’, quienes deben determinar si retener o no a un jugador que fue rechazado por parte de la afición en el último tiempo.