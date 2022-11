Cristián Zavala podría partir de Colo Colo. Durante este año, el joven futbolista sumó escasos minutos con el ‘Cacique’. Sin embargo, a pesar de su poca continuidad, Unión de Santa Fe estaría tras sus pasos.

Según consigna Dale Albo, el elenco trasandino volvería a la carga por el atacante de 23 años. Y es que en el pasado mercado de fichajes, el ‘Tatengue’ ya habría ofertado por Zavala.

No obstante, el jugador prefirió quedarse en el Monumental para buscar la titularidad en el 11 de Quinteros. Algo que finalmente no consiguió. Por lo mismo, el ex Deportes Melipilla estaría en busca de nuevos horizontes.

Los refuerzos del ‘Cacique’ para la próxima temporada

Colo Colo tendrá un cargado el calendario el 2023. Los ‘albos’ disputarán la fase grupos de la Copa Libertadores, y esperan avanzar de ronda. Debida a esa razón, ya comienzan a reforzar a sus líneas.

De hecho, esta semana fue presentado el portero Fernando de Paul, donde competirá con Brayan Cortés. El ex Universidad de Chile firmó por dos temporadas.

Por otro lado, una de las opciones que también baraja Blanco y Negro es Ramiro González. El defensor chileno-argentino tiene 31 años y actualmente milita en Platense.

De igual forma, a esta lista se suma Martín Rodríguez. El formado en Huachipato es el gran anhelo de Gustavo Quinteros para el próximo año.