Un jugador que vivió una excelente temporada en el fútbol chileno es Gabriel Suazo, flamante capitán de Colo Colo, que consiguió levantar la estrella N°33 en la historia del ‘Cacique’.

Con buenas presentaciones, el lateral de Gustavo Quinteros, fue convocado a La Roja, donde ya ha visto partidos y con sus jugadas y regularidad, ha despertado el interés de equipos del Viejo Continente, que buscan los servicios del chileno.

En el anterior mercado de pases, sonó con fuerza la opción de emigrar, pero se inclinó por quedarse, para ser campeón con el club de sus amores. Sin embargo, ahora, con la tarea ya cumplida, busca nuevos horizontes en donde conseguir más títulos.

Es por eso, que Suazo habló con La Tercera, en donde expresó que es lo que busca en su futuro a sus 25 años.

En el diálogo, Gabriel señaló: “Tengo mis sueños, mis metas por cumplir. Las he tenido siempre. Este siempre va a ser mi hogar. Tengo aspiraciones futbolísticas de ir a un fútbol aún más competitivo, para poder seguir creciendo como jugador, como persona”.

“Ir aportando a la Selección si me toca estar. Ese es uno de mis objetivos. Si toca feliz. Y si me toca quedarme en el club, también. Esta es mi casa. Estoy acá desde los ocho años, desde 2006″, agregó.

Así también, conversó acerca del futuro de Colo Colo, aún sabiendo que es posible que no esté el próximo semestre en el cuadro ‘popular’.

Con relación a esto, Suazo expresó: “Hacer un mejor papel que este año y, por qué no, ilusionarse con un torneo internacional. Pero también me entusiasma ir a una liga competitiva, pelear distintas cosas. Se va a ver en el transcurso de estos días qué me depara el futuro”.

“Primero, a renovar a la gran cantidad de jugadores que está quedando sin contrato, que es la mayoría de los titulares que compiten, que nos han entregado este trofeo. Y luego pensar en los refuerzos”, indicó.

Por último, reveló cuales son los anhelos del plantel ‘albo’ en el futuro para engrosar las líneas del campeón del campeonato nacional.

Es por eso que manifestó: “A quién no le gustaría ver a jugadores seleccionados, como Erick Pulgar, Arturo Vidal, que están en el mejor equipo de América”.

Resta esperar que rumbo tomará la carrera de Gabriel Suazo, que ha mostrado un gran crecimiento en su juego y que podría vivir prontamente, su primera experiencia en el extranjero y por que no, en el Viejo Continente.