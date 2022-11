Quiere su revancha y calzarse la camiseta blanca. El defensor argentino-chileno Ramiro González no escondió su deseo de concretar finalmente su fichaje en Colo Colo, tras su fallido traspaso a mediados de año.

El zaguero de 31 años no pudo cristalizar su arribo en junio en el ‘Cacique’ por presentar problemas en los exámenes médicos.

Ahora, el jugador que defendió la casaquilla de Unión Española en la campaña 2017-2018 nuevamente aparece en el radar de Blanco y Negro con miras a la próxima temporada, donde el campeón chileno jugará la Copa Libertadores.

“No lo voy a esconder, sería un lindo desafío llegar finalmente a Colo Colo. La vez anterior no se dio la opción de llegar, así que por ahora no hay mucho más que decir al respecto”, indicó el hoy futbolista de Platense en diálogo con La Tercera.

“Yo no he sabido nada, estoy de vacaciones. Hace dos semanas que terminamos el campeonato argentino, he estado trabajando y descansando. Pero no he hablado con mi representante sobre un supuesto interés de Colo Colo, estoy tranquilo”, agregó.

Además de los ‘Rojos’ de Santa Laura y Platense, González ha defendido en su carrera a Alvarado, Unión Aconquija, Juventud Unida, Instituto y Talleres en Argentina, y León y San Luis en México.