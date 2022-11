En la jornada de miércoles se vivió un partidazo entre Colo Colo y River Plate, en el marco del triangular que organizó Real Betis en su próxima gira por Sudamérica.

El elenco chileno, recibió a las fuerzas del ‘Muñeco’ Gallardo en el estadio Sausalito, donde se vivió una guerra de goles, que terminó con el marcador a favor de los trasandinos por 4 a 3, con doblete de Pablo Solari, un exelemento de Colo Colo, que partió a mediados de año a River Plate, para consolidarse en su joven carrera.

Terminado el picante duelo, donde sacaron chispas los chilenos y argentinos, el ‘Pibe’ habló con la prensa, en donde demostró su cariño por el capitán del ‘Cacique’ Gabriel Suazo. “Estoy muy contento de verlo a Gabriel, que es un gran amigo, la verdad es que estoy muy feliz por él”, indicó.

“La verdad que estoy muy contento con reencontrarlo, por el partido, por la victoria del equipo también, para terminar el año de la mejor manera”, sentenció el delantero argentino.

Además, habló de la posible partida del referente ‘albo’ en el siguiente mercado de pases, por lo que declaró: “Obvio estoy contento por él porque se lo merece por todo el sacrificio para llegar a donde está. en 2020 no la pasamos bien, trabajamos para eso y le deseo lo mejor”.

Por otra parte, agradeció la medalla que Colo Colo le guardó tras el título de campeones del torneo nacional, pero le brindó todo el crédito al plantel de Gustavo Quinteros. Con relación a esto, manifestó: “Fueron unos merecidos campeones, estuvieron muchas fechas desde que me fui, hicieron un gran trabajo. Estoy contento por ellos y por el cuerpo técnico”.

Por último, señaló por qué no le gritó al cuadro ‘popular’ los goles realizados en la victoria por 4 a 3. “Fue una sensación rara, dicen que los goles son amores pero nunca le gritaría un gol a Colo Colo por lo que me dio, estoy agradecido de por vida. Me brindaron un cariño enorme y sería una falta de respeto gritarles un gol”, cerró.

Ahora, el plante de River Plate, se prepara para recibir en el estadio Malvinas de Argentina al Real Betis, el domingo 13 de noviembre a las 17:00 horas, en el segundo encuentro del Triangular que los españoles prepararon para visitar Sudamérica.