El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, no escondió su molestia ante la inminente partida de un jugador clave en su esquema, esto de cara a un exigente 2023: el capitán Gabriel Suazo.

Blanco y Negro no consiguió extender el contrato con el lateral de 25 años, luego de no llegar a un acuerdo con el seleccionado nacional. “En la renovación, desde el principio el tema era la cláusula y no llegamos a acuerdo en ningún momento“, indicó Suazo.

Ante esto, el estratega del ‘Cacique’ sacó la voz tras la derrota 3-4 ante River Plate en amistoso. Primero, comparó la eventual salida de Gabriel Suazo con la de Pablo Solari.

“Son situaciones distintas. Suazo lamentablemente quedó libre, Solari fue una venta. Si un equipo hace bien las cosas tienen que llegar ofertas. Son decisiones personales que se deben tomar. Cuando planificamos tenemos que fortalecer para jugar tres torneos en el año”, declaró.

Quinteros evitó referirse en detalle al fracaso de la reunión entre la dirigencia y Suazo. Solo se limitó a decir que “es una pena muy grande para nosotros y para la institución que un jugador de esa jerarquía se tenga que ir. No hay jugador como él para reemplazarlo. Para extranjeros no tenemos cupos. Es un problema grande para nosotros”.

Por otro lado, el exDT de la UC ratificó que Fernando de Paul está prácticamente listo en Pedrero. “Ya le comuniqué a los dirigentes que hay que agregar un jugador por línea. El tema del arquero ya está cerrado. Ahora tenemos que buscar en las otras líneas para fortalecer el equipo”, aseveró.