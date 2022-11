Colo Colo vivió una gran temporada, que finalizó con los ‘albos’ levantando el trofeo de Primera División, pero mucho de lo conseguido en la campaña, fue obra del gran artífice del titulo colocolino, el DT Gustavo Quinteros.

Es por esto, que su buen trabajo con el cuadro nacional, ha despertado el interés de diversos equipos de Sudamérica. Uno de ellos es Independiente, que sigue muy de cerca al estratega de 57 años.

Mucho se ha hablado que el ‘Rojo’ busca arrebatarle el entrenador al ‘Cacique’, pero la misma entidad chilena, es tajante al asumir que su estratega, permanecerá con ellos en la siguiente temporada.

Sin embargo, declaraciones de un dirigente del elenco argentino, reveló información que podría cambiar el rumbo del futuro de Quinteros.

Fabián Doman, integrante del timonel que toma las decisiones en el cuadro de Avellaneda, conversó con Radio Continental, en donde declaró que “es sabido el interés que tenemos por él, pero sabemos que fue campeón y obviamente Colo Colo quiere retenerlo”.

Aunque admite que “hay un gran deseo de él por dirigir en la Argentina, aunque nunca hablé”, indicó.

Así también habló de Ricardo Gareca, otro nombre de peso que suena para llegar a Independiente. Con relación a esto, manifestó: “No me queda claro que él quiera dirigir en Argentina”.

Por último, comentó un nuevo nombre que aparece en el radar del aproblemado conjunto argentino, en donde destacó que “si me llama el representante de Carlos Tevez, lo escucharíamos. No lo descarto, es alguien que nos podría interesar, aunque su nombre no surgió del mundo Independiente”.

Con esto, sigue en duda la continuidad de Gustavo Quinteros al mando de Colo Colo, hasta que no haya una respuesta clara y contundente acerca del futuro del estratega que consiguió la estrella N°33 para los ‘albos’.