Luz Urbina no pudo contener la emoción en medio de la celebración por la estrella n°33 y relató el complejo momento que vivieron como familia en 2020.

De luchar por no descender en 2020 a conseguir su estrella n°33 del fútbol chileno. Fue el difícil camino que tuvo que recorrer Colo Colo para lograr levantar el título del Campeonato Nacional 2022. Un sendero oscuro para algunos de los dirigidos por Gustavo Quinteros, que pasaron de apuntados a héroes.

Durante los festejos en el Estadio Monumental, así lo recordó una emocionada Luz Urbina, madre de Gabriel Suazo, quien dio cuenta, al borde de las lágrimas, del complejo momento familiar que tuvieron que vivir.

En diálogo con TNT Sports, la mamá del actual capitán del ‘Cacique’ sostuvo que “este es un sacrificio de años”, ya que “en el 2020 lo pasamos muy mal, sufrimos, lloramos, fue el momento más duro de mi vida como mamá. A ninguna madre le gusta que insulten a sus hijo o que digan mentiras”.

En ese sentido, Urbina exteriorizó su orgullo por ver cómo el lateral izquierdo, partido a partido, se sacudía su mala imagen y comenzaba a consolidarse como uno de los pilares fundamentales del engranaje albo.

“Nos amenazaron de muerte. El que él haya logrado esto, dando vuelta lo adverso y demostrándole a la hinchada cuánto ama esto (Colo Colo), eso me enorgullece a mí como mamá. Muchas veces le dije que desistiera y él me dijo que siempre iba a seguir. Me siento orgullosa del hijo que tengo”, relató.

Pese a la resiliencia de Suazo, su progenitora aseveró que, en esos momentos, toda la familia se encontraba afectada: “Gabriel llegaba y nosotros estábamos silentes, no hablábamos nada, pero después cada uno se encerraba y llorábamos a escondidas de él. Sé que él también lo hacía. Nos amenazaban, a mi hijo menor le hicieron cyberbullying”.

“Fue un momento duro y el ver que él haya dado vuelta todo, nos demostró que se puede. Le demostró a todos los que nos ven, a la hinchada y a los jóvenes que están empezando que cuando se quiere, se puede. Él trabajaba duro físico y mentalmente. Él se preparó para esto. Estoy orgullosa del hijo que tengo”, manifestó.

Antes de finalizar y respecto de las opciones de que el seleccionado nacional emigre al extranjero, Luz Urbina sentenció: “Se merece todo en esta vida. Ojalá irse afuera. Lo voy a extrañar mucho, pero ha trabajado toda su vida para eso”.