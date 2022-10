Un jugador clave en el título de Colo Colo, pero resistido en el final del campeonato de parte de su hinchada, reconoce que no quiere salir del 'Cacique' en este mercado de transferencia y pretende seguir bajo las ordenes de Gustavo Quinteros.

En la actual campaña, Colo Colo se alzó como el monarca del fútbol chileno con dos fechas de anticipación, siendo muy regulares en gran parte de las jornadas y ganando en partidos claves.

Uno de los jugadores que ayudó al ‘Cacique’ a levantar el trofeo nacional y bajar la estrella N°33 para los ‘albos’ fue Gabriel Costa, quien últimamente ha sido resistido por parte de la hinchada.

De hecho, su continuidad está en duda, ante el interés de equipos peruanos por sus servicios y debido a que desde la dirigencia de Blanco y Negro, aún no deciden si renovar su contrato o dejar que se vaya en el siguiente mercado de pases.

Por ahora lo único cierto, son las declaraciones que el propio externo de Colo Colo brindó en TNT Sports, donde habló acerca de su postura para continuar bajo las ordenes de Gustavo Quinteros.

En el diálogo, el experimentado jugador declaró: “Mi intención es terminar el contrato de la mejor manera. Pero estoy despreocupado con el tema de la renovación porque no está en mis manos eso.”.

“Estoy feliz en este club, me encanta el país, mi familia está feliz. No hay otra cosa en mi mente que ojalá podamos quedarnos y poder disfrutarlo”, indicó.

Además, señaló que su postura es seguir en Chile, jugando para el cuadro ‘popular’. Con relación a esto, expresó que “si de mí depende, yo sigo en Colo Colo. Me siento feliz, cómodo, feliz con mis compañeros, con la gente, con el país. No hay nada que me incomode, así que sería feliz con quedarme”.

Por último, habló del buen trabajo de Gustavo Quinteros, al destacar que “no solo yo quisiera que se quede. Toda la gente, la dirigencia. Es muy importante, nos dio seguridad, estabilidad, tranquilidad. Es un tipo con mucha experiencia, tiene cosas muy buenas. Y con él podemos seguir mejorando, eso es lo bueno”.

Aún resta por definir el futuro de un jugador que aprendió a ser titular indiscutido varias veces en el plantel de Colo Colo y que levantó un nuevo trofeo con la camiseta del ‘Cacique’.