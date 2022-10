El defensor uruguayo Maximiliano Falcón fue uno de los puntos altos de Colo Colo en la presente campaña que, este domingo, coronaron tras conseguir la estrella n°33 en la historia del club. El ‘Peluca’ se consolidó como pilar en la zaga junto al argentino Emiliano Amor y se alzó con su tercer título desde que llegó al ‘Cacique’.

Pese a que no hubo entrega de copa en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el charrúa celebró junto a sus compañeros tanto con los vestuarios como, posteriormente, en el Estadio Monumental, y este lunes, exteriorizó su felicidad en conversación con el Expreso PM de Radio Bío Bío.

“Estoy contento por todo el equipo porque sé que se rompió el alma desde el primer día de la pretemporada”, manifestó el central de 25 años durante la apertura del programa radial.

Respecto de la decisión de la ANFP de postergar la premiación para este domingo en el recinto de Macul, sumado al poco público visitante que permitió Coquimbo Unido, Falcón mostró su descontento, pero prometió celebrar en grande con los aficionados ‘albos’.

“En lo personal, no me gustó… Jugamos este fin de semana de local y ahí podremos levantar la copa con nuestra gente. Será bonito porque hace varios años que Colo Colo no salía campeón”, apuntó.

En la misma línea, aseguró que “el fútbol es muy ingrato, así que hay que festejarlo como se debe. Hay que sentirse privilegiado porque lo somos. Hay jugadores que han pasado por equipos grandes y no han ganado nada, a mí me han tocado tres títulos”.

“Antes de venir, cuando estaba en Rentistas, no me conocía nadie porque es un equipo chico. Siempre decía que mi sueño era ser futbolista profesional y entrar a una cancha, tirarse a barrer y que la gente te ovaciones. Siempre lo soñé y lo estoy cumpliendo”, complementó el uruguayo.

Además, el ‘Peluca’ tuvo palabras para referirse a una curiosa apuesta que realizó durante una transmisión en vivo en Instagram, donde prometió un radical cambio de look.

“Me tocó alisarme el pelo y ahí veremos cuándo lo hacemos para que quede registrado. Las promesas se tienen que cumplir. Voy a quedar bien hermoso… El Torta se tiene que cortar el pelo hasta que no se pueda peinar. Eso va a ser traumante para él. Juega 90 minutos y no se despeina. Será una cosa loca”, avisó el crack del ‘Cacique’ entre risas.

Las apuestas de Óscar Opazo, Martín Lucero, Emiliano Amor y Maximiliano Falcón por el Colo Colo CAMPEÓN. ¿A quien quieren ver? Peluca con el pelo alisado 😂🥵 pic.twitter.com/QHkXR5yorI — Sebastian Munizaga (@SebastianMuni) October 24, 2022

Antes de finalizar, Falcón analizó la posible partida de Gustavo Quinteros de las huestes colocolinas, reconociendo los fuertes rumores y resignándose a su eventual salida.

“Hay comentarios fuertes de que se puede ir. Deseo lo mejor para él y para el club. Cada uno tiene su punto de vista y necesidades diferentes. Acá ha cumplido de buena manera y no sólo por los títulos, sino que a lo largo de su proyecto… Que sea lo que él decida y, obviamente, estoy seguro que le irá muy bien”, sentenció.