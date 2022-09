El vicepresidente de Racing Club de Avellaneda, Miguel Jiménez, advirtió que Gabriel Arias no se encuentra en el mercado pese al interés de Colo Colo.

En medio de la polémica por los gestos obscenos realizados por Gabriel Arias en el encuentro entre Racing Club y Platense, desde el elenco de Avellaneda, además de salir a apoyar al guardameta chileno-argentino en sus redes sociales, aseguraron que permanecerá en el club hasta su retiro, pese a un supuesto interés de Colo Colo.

La posible salida de Brayan Cortés en la próxima ventana de traspasos es un factor que preocupa en las huestes de Macul, por lo que los candidatos para reemplazar al seleccionado nacional ya han comenzado a surgir, siendo el nombre del ex Unión La Calera el que generaría más consenso en la interna del ‘Cacique’.

No obstante, el portazo desde Buenos Aires se escuchó hasta en Santiago. Y es que en diálogo con La Tercera, el vicepresidente de la ‘Academia’, Miguel Jiménez, descartó que los planes de la escuadra argentina sean perder al golero de 35 años.

“Gabriel Arias tiene dos años más de contrato con nosotros y le aseguro que se retirará acá. Olvídense de que se irá a otro equipo. Es un jugador importante para nuestro proyecto”, manifestó el dirigente trasandino.

Por otro lado, Jiménez fue enfático en informar que el oriundo de Neuquén no se encuentra a la venta: “Colo Colo no ha hecho ninguna oferta por Arias, eso se lo aseguro. No existe nada del cuadro chileno. Además, de ninguna manera está en el mercado”.

Cabe consignar que otro de los nombres que baraja el combinado dirigido por Gustavo Quinteros es el del guardameta de Deportes Antofagasta, Ignacio González.