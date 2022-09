El plantel femenino de Colo Colo disparó en las últimas horas contra la dirigencia del ‘Cacique’ por la polémica salida de la institución de la goleadora venezolana Ysaura Viso.

El club albo anunció mediante un comunicado la desvinculación de la atacante de 29 años, apuntando problemas de “índole familiar”, horas después de la derrota ante Santiago Morning por el cupo Chile 2 para la Copa Libertadores Femenina.

No obstante, las jugadoras del cuadro albo usaron sus redes sociales para apoyar a la delantera venezolana, goleadora del Campeonato Nacional con 19 goles, que llegó a Pedrero en el año 2021 desde Independiente de Santa Fe (Colombia).

“’Índole Familiar’. Se mueve cielo, mar y tierra para traer a la familia de un jugador y además tenerlo en las mejores condiciones. Dudo que ande casi un año deambulando con sus cosas en una maleta. Pero en el fútbol femenino esas cosas sí pueden pasar”, esta es la frase que futbolistas como Javiera Grez, Antonia Canales, Antonia Alarcón, Isidora Olave, Yastin Jiménez, Elisa Durán, Michelle Olivares y Geraldine Leyton colgaron en sus historias de Instagram.

Algo similar escribió María José Urrutia, compañera en ofensiva de Viso en Colo Colo, apuntando a que su partida se debe a un incumplimiento de contrato.

“’Índole familiar’. Por qué no escriben lo que realmente pasa?. Incumplimiento de contrato, esperando meses por una solución, que hasta el día de hoy no ha llegado. Pero si fuese del fútbol masculino mueven cielo, mar y tierra para que no se vayan. Cero Respeto!”, indicó la ‘Coté’.

La respuesta de Blanco y Negro

De acuerdo a Dale Albo, la concesionaria alba reveló que hizo todas las gestiones posibles para poder asegurar la continuidad de Viso e, incluso, explico que rechazó una “ayuda política”.

“El gran problema que ocurrió fue que Ysaura Viso solicitó que su madre y su pareja viajaran de Venezuela a Chile para poder vivir en nuestro país juntas. Sin embargo, dicha petición fue rechazada en dos ocasiones por las autoridades nacionales. Por lo mismo, como informaron desde la dirigencia, se contactaron con el ex Jefe del Servicio Nacional de Migraciones para poder agilizar los trámites y pudieran ayudar a la ex delantera de Colo Colo”, menciona el portal.

“Bajo la figura de Ley de Lobby, la idea era que la venezolana se reuniera con las autoridades para buscar una solución, ya que traer a su señora no era tan difícil, debido a que la futbolista tenía contrato vigente. Sin embargo, en Blanco y Negro explicaron que Ysaura Viso declinó de dicha posibilidad y no presentó la solicitud por tercera vez”, sentencia.