Esteban Paredes, histórico de Colo Colo y máximo goleador de la Primera División del fútbol chileno, deja el balón por las cámaras. El ‘Tanque’ se transformó en la presente jornada en el nuevo rostro de TNT Sports Chile.

El exartillero de los albos será específicamente el co-conductor del programa ‘Sabor a Gol’, cuyo presentador es el reconocido chef Tomás Olivera.

👏⚽🧑‍🍳 ¡Bienvenido Esteban Efraín! Esteban Paredes es el nuevo refuerzo de TNT Sports y participará en Sabor a Gol. Disfruta el primer capítulo desde este jueves 8 de septiembre a las 22:00 👉 https://t.co/QUNU8IiC7l pic.twitter.com/JmN9B0LBhZ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 30, 2022

“Habrá muchas anécdotas y tallas rápidas, que es lo que le gusta a la gente. Los invitados además van a abrir su corazón. Todavía no echo de menos el fútbol, pero lo que no echo de menos es el entrenamiento; venía con una pubalgia muy complicada. Solo hace una semana atrás volví a correr. Todavía no le tomo el peso a haber dejado el fútbol, aunque me he sentido bien en esta nueva faceta”, indicó Paredes.

‘Sabor a Gol’ se estrenará el próximo jueves 8 de septiembre a las 22:00 horas, por todas las señales de TNT Sports y Estadio TNT.

Quien no quedó ajeno a la llegada de Paredes a la TV fue uno de sus grandes rivales en la cancha: el exarquero de la U Johnny Herrera, quien también es parte de la estación oficial del balompié nacional.

“Hola Esteban, ¿Cómo estás? Te habla Johnny Herrera por acá. Te mando un abrazo grande, amigo, excompañero de selección. Te felicito por este nuevo emprendimiento y te deseo todo el éxito del mundo. Que te vaya bien”, señaló el ‘Samuraí’ en un video.

Ante esto, el exgoleador se declaró “muy agradecido del mensaje. Esperemos que así sea. Y también lo hemos invitado varias veces al programa, así que Johnny, muchas gracias por el mensaje, lo haces excelente en el panel (de TST) y esperamos verte pronto con Tomy, para que podamos conversar, repasar anécdotas y toda tu carrera tan linda que fue”.