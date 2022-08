Arturo Vidal, que la está rompiendo en Brasil tras su llegada a Flamengo, dio luces de su eventual regreso a Colo Colo y hasta puso una tentativa fecha para volver a vestir la camiseta alba.

El ‘King’ dio una entrevista al sitio oficial de la Copa Libertadores, en vísperas de las semifinales donde el ‘Mengao’ enfrentará a Vélez Sarsfield, y se dio un tiempo para hablar del ‘Cacique’.

Consultado por si le gustaría volver a jugar en el Monumental, el ex Inter de Milán declaró que “sí, pero no sé cuándo. Estoy muy feliz acá en Flamengo, espero seguir mucho tiempo acá, disfrutando, ganando títulos. Después claramente me gustaría volver a Colo Colo”.

Luego, el ‘King’ recalcó en que “Colo Colo es mucho, es el que me abrió las puertas, el que me enseñó todo lo que soy profesionalmente”.

Arturo Vidal también recordó que “empecé muy joven, a los 12 años y salí a los 19 con la mentalidad también que hay que tener para estar ahí”.

Para cerrar, Vidal sostuvo que “para ser profesional en Colo Colo hay que ser muy fuerte de mente y un ganador, sino no puedes ser futbolista”.

El ‘King’ tiene contrato con el ‘Mengao’ hasta diciembre de 2023, aunque es prorrogable por un año más, fecha en la que podría negociar su vuelta al Monumental.

Vale mencionar que Vélez y Flamengo chocan este miércoles 31 de agosto, por la semifinal ida de Libertadores. El duelo se disputará en Argentina y la vuelta, el próximo 7 de septiembre, en Río de Janeiro.

Revisa las palabras de Arturo Vidal sobre Colo Colo: