Colo Colo se inclinó este miércoles por 2-1 en su visita a Ñublense, luego de ir ganando por la cuenta mínima bien entrado el encuentro en el ‘Nelson Oyarzún’, en el cruce de ida por los octavos de final de la Copa Chile.

Juan Martín Lucero puso en ventaja al ‘Cacique’ a los 77 minutos, pero los ‘Diablos Rojos’ reaccionaron de inmediato y dieron vuelta el marcador con las conquistas de Rafael Caroca (79’) y Bernardo Cerezo (86’).

El bajo nivel del cuadro albo en los últimos minutos indignó a los hinchas, quienes las emprendieron en redes con un jugador en particular: el seleccionado peruano Gabriel Costa.

El nacido en Uruguay, de 32 años, estuvo lejos de firmar una buena presentación y jugó todo el partido en el sur. “Toda la culpa de quinteros, y Gabriel Costa no puede seguir jugando, hasta cuando siempre que está sufrimos o perdemos” o “Gabriel Costa debería comer banca hace rato, pero ni tuiter ni Quinteros están de acuerdo con eso”, fueron algunos de los comentarios.

Al verse en desventaja, Colo Colo adelantó sus líneas para conseguir al menos un empate y estuvo cerca cuando Falcón estrelló un balón en el horizontal al filo del pitazo final.

El marcador no se movió más y Ñublense se quedó con un triunfo vital de cara a la revancha, la que está pactada para el próximo domingo desde las 17:30 horas en el estadio Monumental.

Toda la culpa de quinteros,y gabriel costa no puede seguir jugando, hasta cuando siempre que esta sufrimos o perdemos quinteros el unico que no o ve si no creamos fútbol y no concretamos el equipo se desgasta siempre nos pasa lo mismo quinteros es weon no más parece

— Paulo Rosas (@PauloRosas13) August 18, 2022