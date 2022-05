El 'rey del metro cuadrado' apuntó, tras la derrota alba por 4-0 ante River Plate que "los jugadores estaban más preocupados de las señoras y de las guaguas que del partido". Ante esto, el 'Peluca' replicó: "A mis compañeros nunca los noté preocupados. No comparto la opinión de él".

Entró con pierna fuerte. Maximiliano Falcón, defensor central de Colo Colo, salió al paso de las críticas realizadas por el ídolo albo Carlos Caszely tras la dura derrota del ‘Cacique’ por 4-0 ante River Plate, en Buenos Aires, por Copa Libertadores.

El ‘rey del metro cuadrado’ recibió una invitación para acompañar al ‘Cacique’ en su visita al Estadio Monumental de Núñez y hubo algo en particular que no le gustó.

En diálogo con el programa Círculo Central de TV+, el otrora goleador dijo que “lo primero que me llamó la atención es que viajaran los familiares con hijos, con guaguas. más importante que tenía Colo Colo en esta ronda”.

“Aunque no crean, eso te hace daño. Hay una preocupación, te sacan de la concentración. Me pareció bastante raro, porque vi mucha guagua, mucho niñito de uno o dos años”, añadió.

Ya pasados ocho días de la goleada sufrida ante los ‘millonarios’, el ‘Peluca’ le respondió al ‘Chino’. “Mi familia no viajó. A mis compañeros nunca los noté preocupados, todo se organizó bien y el resto no influyó. No comparto la opinión de él”, expresó en conversación con TNT Sports.

Luego del traspié ante los pupilos de Marcelo Gallardo, la escuadra de Gustavo Quinteros se inclinó en Pedrero por 3-4 ante Fortaleza de Brasil y quedó fuera de los octavos de final de la Copa Libertadores. Ahora, los albos chocarán con Internacional de Porto Alegre por la ronda de 16 de la Copa Sudamericana.