Carlos Caszely fue el invitado de honor que tuvo Colo Colo ante River Plate en Argentina.

El excrack estuvo presente en el Monumental de Buenos Aires y, lamentablemente, visualizó algunas cosas del plantel albo que no le agradaron.

El “Rey del metro cuadrado” no se guardó nada y, en diálogo con el programa Círculo Central, reveló situaciones que afectaron a los futbolistas del ‘Cacique’ y pudieron haber incidido en la goleada sufrida.

“Hubo algún tipo de distracciones en el viaje que no me gustaron”, manifestó Caszely, remarcando que “lo primero que me llamó la atención es que viajaran los familiares con hijos, con guaguas”.

“Los jugadores estaban más preocupados de las señoras y de las guaguas que del partido más importante que tenía Colo Colo en esta ronda”, agregó el ex “9”.

Con relación a esto último, Caszely también comentó una extraña situación que vivió cuando se encontraba en el palco del estadio trasandino junto al actual presidente de la institución, Alfredo Stohwing.

“Yo estaba con él cuando recibió un llamado minutos antes del inicio del partido, de un jugador que estaba preocupado por su señora porque estaba muy cerca de la Garra Blanca”.

Caszely, también, hizo un repaso al presente del plantel de Colo Colo y no escondió su inquietud debido a que “hoy no están en el momento grandioso que tuvieron hace tres semanas, en su mejor nivel”.

“Ante River, a Solari ya lo pillaron. Costa tampoco estuvo bien. Los dos centrales… me extraña que (Emiliano) Amor haya jugado con una lesión, porque hay que estar al 120 por ciento para jugar bien contra los argentinos”, sentenció Caszely.

Recordemos que ahora los colocolinos tienen el duelo más importante de lo que va de la temporada, en donde enfrentarán a Fortaleza que viene último en su liga nacional.

Este cotejo de Copa Libertadores esta pactado para este miércoles 25 de mayo a las 18:00 horas, en el estadio Monumental, pero sin público, debido a las sanciones al club nacional de parte de CONMEBOL. Al ‘Cacique’ solo le sirve el triunfo para avanzar a octavos.