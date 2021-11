Una tarde oscura vivió Leonardo Gil y Colo Colo tras caer por la cuenta mínima en el Estadio Monumental frente a Unión Española, y de paso, entregar el título del Campeonato Nacional en bandeja a Universidad Católica, que queda a tres puntos del ‘Cacique’ a una fecha del final.

Un pobre desempeño del cuadro ‘albo’ que se hizo notar en el terreno de juego, dominado por el cuadro ‘hispano’. Sin embargo, la fanaticada del ‘Cacique’ disparó, especialmente, hacia una de sus figuras; el volante argentino de 30 años.

En medio de las negociaciones de Blanco y Negro para firmar la continuidad del ex Rosario Central en el elenco dirigido por Gustavo Quinteros, el mediocampista no realizó un buen partido y acabó sustituido en el minuto 77 por Jeyson Rojas.

Una actuación que no dejaron pasar los hinchas de Colo Colo en redes sociales, que fustigaron a Gil llegando incluso a pedir su salida de Macul.

Leo Gil tuvo un gran primer semestre pero despues desaparecio. Buen jugador pero irregular, no vale 2 palos verdes. Con esa plata traigan un delantero q al menos le pegue al arco. #VamosColoColo

Hay que ser críticos, Leo gil desde que llego tuvo buenos partidos, nos hizo ganar algunos, pero se amurro y se noto, cuando no lo llamaron a la selección se amurro (quien no), pero en estos últimos partidos se necesitaba, incluso jugando en una posición no natural, una pena

— valemarchant 🌳🌳 (@valeCMarchant) November 28, 2021