Tras la reciente victoria 3-1 ante Universidad de Chile, Gustavo Quinteros se encuentra trabajando para preparar el importante partido de este jueves ante Ñublense en el Estadio Monumental, donde Colo Colo no podrá repetir el mismo equipo que se quedó con el ‘Superclásico’.

Así lo consignó el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports y el medio deportivo En Cancha, quienes aseguraron que Miiko Albornoz y Vicente Pizarro, serán desde el arranque ante el elenco chillanejo.

El entrenador del ‘Cacique’ no se la jugaría con Gabriel Costa desde el arranque, ya que el mediapunta peruano se retiró con molestias físicas en el duelo ante la ‘U’. En tanto, el caso de Gabriel Suazo sería con el fin de darle descanso al capitán ‘albo’.

Una convocatoria que no podrá contar con el regreso de Matías Zaldivia. A pesar de haberse recuperado de su lesión que lo mantuvo lejos de las canchas, el zaguero argentino se retiró con molestias físicas del entrenamiento de este miércoles y se trasladó inmediatamente a la clínica para conocer más detalles de su estado.

El medio informó que el defensor también sería duda para el sub siguiente duelo ante Palestino, donde Emiliano Amor no podrá ser titular debido a acumulación de tarjetas, por lo que todo indicaría que ante los árabes, Daniel Gutiérrez volvería al once inicial.

Volviendo al cruce ante los ‘Diablos Rojos’, el ‘Cacique’ formaría de la siguiente manera:

Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Miiko Albornoz; César Fuentes, Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Marcos Bolados, Iván Morales y Pablo Solari.

Cabe consignar que desde las 18:30 horas de este jueves, los ‘albos’ saltarán al terreno de juego para intentar no ceder terreno en el liderato del Campeonato Nacional.