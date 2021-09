Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, se refirió esta jornada a su continuidad en el club, la no citación de jugadores del club a la Selección Chilena y lo que serán los partidos de esta semana ante Ñublense y Palestino.

En conferencia de prensa, el estratega argentino-boliviano afirmó sobre su permanencia en Macul que “estoy pensando en el día a día, que el equipo siga jugando bien y poder llegar primeros a fin de año. La idea es formar un equipo que tenga la posibilidad de salir campeón”.

“Estoy cómodo. Muy contento con el grupo de jugadores. Se ha conseguido algo muy importante en poco tiempo y los jóvenes han respondido muy bien. Todo eso ilusiona para ir en búsqueda del objetivo”, agregó.

En la misma línea, el ex DT de Universidad Católica aseguró que “el tema de la continuidad ya se verá. Lo que se ha publicado en la prensa no es verdad, no se ha hablado de dinero”.

Tras ser consultado por la ausencia de futbolistas del ‘Cacique’ en la nómina de ‘La Roja’, el entrenador reconoció que “teníamos la ilusión de tener jugadores convocados. Todos están en un gran momento y espero que en algún momento los llamen a la Selección”.

“Los jugadores se motivan, se ponen mucho mejor cuando son convocados. Eso nos favorece. La selección es el sueño y el objetivo de cada jugador”, añadió.

Sobre los duelos por el torneo local del jueves y domingo, Quinteros señaló que “nosotros tratamos de poner lo mejor para cada partido”, aclarando que “puede haber variantes, no sé si en los dos partidos, pero sí en alguno con respecto al clásico”.

También informó que “tanto Jeyson Rojas y Matías Zaldivia están recuperados. Si están un poco fuera de forma, pero están disponibles. Vamos a ir llevándolos de a poco”.

Cabe recordar que Colo Colo recibirá el jueves (18:30 horas) a Ñublense y luego visitará el domingo (15:30 horas) a Palestino por el Campeonato Nacional.