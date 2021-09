Gustavo Quinteros analizó el triunfo 3-1 de Colo Colo ante su clásico rival, Universidad de Chile, asumiendo que hicieron un buen partido, pero que pasaron más susto del necesario.

Tras el pitazo final en el Estadio El Teniente de Rancagua, el entrenador del ‘Cacique’ se refirió a la clara victoria frente a los ‘azules’, manifestando que “fuimos contundentes al principio. Tuvimos dos situaciones y las concretamos”

“Nosotros analizamos al rival. Ante la pérdida quedaban mal parados. Costa presiona muy bien y gana las espaldas. Nos faltó ganar más duelos individuales. No tuvimos la claridad. No aprovechamos bien los espacios”, agregó.

Sin embargo, el ex estratega de Universidad Católica no quedó conforme con las oportunidades desperdiciadas de los ‘albos’ y asumió que pasaron zozobras innecesarias. “El 2-0 es difícil manejarlo anímicamente . Tuvimos más espacios y no lo concretamos. Terminamos mal, creo que pudimos hacer más goles”, señaló.

Por su parte, aclaró el estado de salud de Gabriel Costa tras ser sustituido por lesión, revelando que “no es nada grave lo de Costa; es un golpe, seguro estará el jueves”.

“Falta mucho, pero dimos un paso importante, que es alargar la diferencia ante un rival que es directo”, puntualizó.

Para finalizar, Quinteros se refirió a su continuidad en el club y sentenció: “Las dos partes estamos con la misma intención de continuar. No creo que sea un problema, es sólo un tema de tiempo. Estoy contento formando un equipo que está en plena formación”.