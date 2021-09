Emiliano Vecchio, exjugador de Colo Colo, remeció al fútbol nacional luego de revelar de forma muy risueña que jugó para atrás en 2013, en la definición del título del torneo de Transición que terminó con Unión Española como campeón.

Y es que el trasandino, quien defendió a los ‘rojos’ hasta 2012, confesó que por el cariño que sentía por los hispanos optó por no dar el 100% y facilitar la victoria de su rival ese día para que Universidad Católica, el otro equipo que aspiraba al primer lugar, no se quedara con el título.

Varios excompañeros de Vecchio e históricos del ‘Cacique’ han criticado al argentino, siendo Leonel Herrera el último en destrozar al actual volante de Rosario Central.

“Es gravísimo. No tiene nombre. No podría ser futbolista profesional si actúa de esa manera. En absoluto estoy de acuerdo con lo que hizo ni con lo que dijo. Ni siquiera se me pasa por la mente que una persona pueda reconocer que prácticamente tiró para atrás. Ningún futbolista profesional podría admitir eso, es lamentable y vergonzoso”, recalcó el exdefensor, en conversación con La Tercera.

“A mí me duele más porque defendí a Unión y, al contrario, uno lo único que quería era ganarle a su exequipo. Lo de Vecchio es para meterlo preso”, complementó ‘Chuflinga’.

Para cerrar, Herrera enfatizó en que Vecchio no debería jugar nunca más en nuestro país: “A estas alturas, después de tantos años, no se puede hacer mucho. Ya pasó por Chile y lógicamente que nunca más será bienvenido acá. Es perder el tiempo. Es uno de los chascarros más vergonzosos que he escuchado en mi vida”.

Vale recordar que el citado partido acabó 1-0 a favor de Unión Española, resultado que le permitió a los hispanos levantar el título del torneo Transición.