Pese a que son líderes del Campeonato Nacional y alcanzaron a inscribir un delantero como refuerzo, al interior de Colo Colo los ánimos no son los mejores.

Así lo revelaron en TNT Sports, donde aseguraron que el técnico de los albos, Gustavo Quinteros, no está conforme con la dirigencia alba y pondría en duda su continuidad en el ‘Cacique’.

Según el citado medio, al DT no le gustó la inclusión del delantero venezolano Christian Santos, quien fue inscrito sobre la hora tras las fallidas negociaciones con Facundo Ferreyra.

Al no arribo del argentino, se sumaron los fracasos con Marcelo Moreno Martins, Ángelo Araos y Fabián Orellana, todos jugadores del gusto de Quinteros y que se sentaron a conversar con el ‘Cacique’.

Ante esta situación Quinteros no está conforme ya que, además de que no llegaron los refuerzos que él pidió, el club fue blanco de críticas y burlas por no amarrar los supuestos acuerdos.

“Hay un malestar concreto del técnico hacia la dirigencia por lo que se hizo”, afirmaron en el programa Pelota Parada, añadiendo que, si no se mejora el tema refuerzos, es muy difícil que Quinteros renueve en Colo Colo.

De momento, desde los albos se concentran en su duelo de este martes 14 de septiembre cuando, desde las 19:00 horas, reciban a Everton por la fecha 21 del Campeonato Nacional.