Este sábado, Colo Colo tiene un duro reto entre manos; derrotar a Ñublense sin 18 jugadores del primer equipo tras ser contactos estrechos de un contagiado de Covid-19 en el plantel.

Tras darse a conocer esta medida tomada por la Seremi de Salud, a los ‘albos’ no le quedó otra que recurrir al fútbol formativo y nominar a 13 futbolistas de sus divisiones inferiores para el encuentro disputado en el Nelson Oyarzú.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros podrán contar con jugadores del plantel adulto como los recientes fichajes Felipe Fritz y Juan Carlos Gaete, sumado a Carlo Villanueva, Felipe Campos, Bruno Gutiérrez, Jorge Araya, entre otros.

La gran noticia para el ‘Cacique’ fue el permiso conseguido para que Leonardo Gil y Omar Carabalí pudiesen ser incluidos en la nómina que enfrentará a los chillanejos. Sin embargo, todo parece indicar que Gustavo Quinteros se decantará por Julio Fierro en el arco.

Desde la portería hasta el ataque, los ‘albos’ tendrán presencia joven en la oncena titular y los principales nombres que asoman como titular son los siguientes:

El joven guardameta de 19 años (Fierro) pertenece a la categoría 2002 y tiene presencia en nóminas de la Selección Chilena sub 15, sub 17 y sub 20. Su principal característica es su buen juego de pies.

Otro de los canteranos que es muy probable que irrumpa en la alineación es el zaguero de la categoría 2002; Nicolás Garrido. El central que mide 1.86 metros se destaca por su gran juego aéreo y capacidad física.

Hijo del histórico Jaime Pizarro, Vicente será el encargado de acompañar a Gil en el mediocampo del ‘Cacique’. El zurdo mediocampista de 18 años es la principal figura de su generación y con su técnica, inteligencia y visión, ha llegado a sumar minutos con el primer equipo en tres oportunidades (aunque no ha llegado a completar más de 40 minutos). Su apodo en la cantera es ‘Minikaiser’.

Joan Cruz tendrá la responsabilidad de causar peligro con sus pases, regates y desmarques a la defensa de Ñublense. A pesar de su juventud, el volante de 18 años ha sido llamado para el ser opción en tres partidos oficiales. Destaca por su gran dominio de balón y posicionamiento en la cancha.

El más conocido de la patrulla juvenil que irá en rescate de Colo Colo es Luciano Arriagada. El delantero de 19 años vio acción en cuatro partidos durante la pasada temporada, en donde logró anotar su primer gol en el profesionalismo. El joven de 1.84 metros será el acompañante de Juan Carlos Gaete en el ataque.

A pesar de no estar en el equipo titular que Quinteros paró en los entrenamientos durante la semana, otro juvenil que tiene posibilidades de jugar es Darko Fiamengo. El defensa central de la generación de 2003, asoma como carta en la zaga en caso de que el entrenador argentino decida utilizar a Felipe Campos como latera. Fiamengo tiene pasado como mediocampista central y fue reconvertido para ser la pareja de centrales en cadetes junto a Daniel Gutiérrez.

¡Los citados! ⚪️⚫️ Aquí están los jugadores disponibles para enfrentar el duelo ante Ñublense este sábado. Vamos FAMILIA 🤍🖤#VamosColoColo 🤟🏼 pic.twitter.com/AHE3ACfZ5X — Colo-Colo (@ColoColo) May 1, 2021

Danilo Díaz, Fabián Alvarado, Enzo Romero, Jordhy Thompson, Lucas Soto, Dylan Portilla y Diego Ulloa completan la nómina de un Colo Colo que va por la hazaña en Chillán.

El polémico duelo comenzará desde las 18 horas. La patrulla juvenil va por el premio doble; dejar bien parado el nombre de la institución alba y dejar al ‘Cacique’ en el liderato de la tabla.