En la previa del Superclásico del fútbol chileno, la principal novedad de la oncena de Colo Colo es el retorno de Maximiliano Falcón a la zaga. El uruguayo volverá a vestirse de corto, tras la suspensión de cuatro partidos que sufría en la final de la Supercopa frente a Universidad Católica.

Justamente, el defensor de 23 años tuvo palabras para los hinchas en el sitio web oficial de los ‘albos’, en donde enfatizó en las ganas que tiene de que vuelva la gente a los estadios.

“Empieza una nueva historia. Sigan alentando como lo hicieron. Si Dios quiere, van a poder volver a la cancha. Me dijeron que se ve muy lindo el Monumental lleno y estoy deseando con todo mi corazón jugar con la gente”, señaló.

Además, se dio el tiempo de agradecer a los seguidores del ‘Cacique’ y detalla el principal objetivo que tiene el plantel esta temporada. “Le doy las gracias a los que siempre estuvieron y vamos a dar lo mejor para poder ser campeón”, manifestó.

El presente que vive Colo Colo durante el presente campeonato entusiasmo al ‘Peluca’, quien aseguró que “en los últimos partidos, nos acostumbramos a ganar más que perder. Creo que esa identidad es muy importante en la confianza”.

Un nivel que no pudieron demostrar el pasado campeonato, en donde de manera histórica para el club, pelearon el descenso frente a Universidad de Concepción. Una situación que vivió en carne propia el uruguayo y que recuerda en la entrevista.

“Habían como cinco mil personas me habían comentado. Es una locura. No sólo estaban en la salida del estadio, también en la ruta y por eso nos demoramos tanto. Cada dos kilómetros, había una cantidad de gente impresionante”, contó.

Por último, el ex Rentistas de Uruguay aclaro que “dar esa alegría de no descender, ha sido lo más grande que me ha pasado en la vida, por ahora”