Ningún hincha de Colo Colo quedó indiferente. Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, se despachó una frase sobre el eventual descenso de los albos que enfureció a sus fanáticos.

Considerando el pésimo momento deportivo del ‘Cacique’, el dirigente aseguró que “no se acaba el mundo si toca descender. No habrá problemas en La Moneda, el país tiene problemas más importantes”.

Sus palabras no cayeron bien entre los hinchas del ‘Popular’, que se agolparon en redes sociales para criticar al expresidente de la ANFP por lo que consideran poco compromiso con el club albo.

Cabe mencionar que Mayne-Nicholls es uno de los principales apuntados por la crisis deportiva de Colo Colo que, en este momento, tiene al ‘Cacique’ como colista absoluto del Campeonato Nacional.

El problema de tener trabajando a gente que no está identificada con el club, es que no saben dónde están parados, Harold Mayne-Nicholls es una clara muestra de ello. pic.twitter.com/mC39mlyAab

NO OLVIDAR Q MAINE NICHOLLS MANDÓ AL PLANTEL AL SEGURO DE CESANTIA Y DESPUÉS SALIO DICIENDO QUE NO COBRABA SUELDO PA NO QUEDAR DE CARA DE RAJA. CLARO SI TIENE AMIGOS PERIODISTAS Q LE CUIDAN LA RAJA. TAL CUAL ESCONDIA LAS INDISCIPLINAS DE LA ROJA EN LA ERA BIELSA.

