Un mural del artista Paul Curtis en el lateral de una casa cerca del estadio de Anfield homenajea al exdelantero del Liverpool Diogo Jota, fallecido en un accidente automovilístico en España junto con su hermano André Silva el pasado 3 de julio.

Es el segundo mural de similares características que homenajea al atacante portugués después del que terminó hace cinco días otro artista, John Culshaw, en el lateral del ‘pub’ Halfway House, también en Liverpool.

Curtis lanzó una campaña en internet de recaudación de fondos con la que captó donaciones que no solo procedieron de aficionados ‘reds’.

“Obviamente, muchos seguidores del Liverpool han donado, pero también lo han hecho del Everton y del Manchester United, lo que demuestra el alcance del chico y lo respetado que es”, señaló a la BBC.

También llegó dinero de Japón y de Estados Unidos, lo que “da una idea de cómo era” Jota, una persona que “conmovió a la gente más allá del fútbol”, agregó Curtis.

Diogo & Andre

Painted in memory of Diogo Jota & Andre Silva, who tragically passed away on 3 July 2025.

This mural has been a collaboration with the LFC fans (and extended football family). #DIOGOJOTA #DIOGO #MURAL #ANDRÉSILVA #LFC #LIVERPOOLFC #ANFIELD #LIVERPOOL #PAULCURTIS pic.twitter.com/Q94jA8wToY

— PAUL CURTIS (@PaulCurtisArty) July 20, 2025