Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, criticó a Gianluigi Donnarumma, guardameta del PSG, por la jugada que acabó en una grave lesión de Jamal Musiala en el Mundial de Clubes.

“No creo que fuera estrictamente necesario entrar así”, señaló el germano, haciendo hincapié en la nula empatía que aseguro ver por parte del italiano y exjugador del AC Milan.

“Fui a verlo y le dije: ‘¿No quieres ir a ver a nuestro jugador?’ Es una cuestión de respeto, de ir y desearle lo mejor. Y así lo hizo… pero tuvo que pensarlo. El juego limpio siempre forma parte de ello. Yo habría reaccionado de otra manera”, aseveró.

Manuel Neuer spoke on Gianluigi Donnarumma's tackle on Jamal Musiala which led a serious injury to his left leg on Saturday in the Club World Cup quarterfinals. pic.twitter.com/rq3DcXpwgC

