Tan solo dos años después del mítico ‘Scudetto’ de 2023, el que rompió la sequía de 33 años, el Napoli volvió a reunirse con la gloria tras su victoria de este viernes ante el Cagliari (2-0).

Los goles de McTominay y Lukaku certificaron el cuarto ‘Scudetto’ de la historia del club y desataron la locura colectiva en suelo napolitano. Esta vez lo logró aún con más épica, en la última jornada de la Serie A que disputó hasta el último aliento con el Inter.

Una plantilla que no fue creada para ganar hizo realidad el sueño de todo un pueblo. El Napoli no titubeó. No dejó escapar el título. Su título. El que ganó por cuarta vez con merecimiento absoluto y la ovación de un desbordado estadio Diego Armando Maradona.

Mientras tanto, el Inter de Milán se quedó con las manos vacías pese a vencer 2-0, en condición de visitante, al Como. Ahora, el elenco de Simone Inzaghi piensa en una sola cosa: la final de la Champions League, que disputará ante el Paris Saint-Germain el próximo sábado 31 de mayo a las 15:00 horas de Chile.