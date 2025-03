El Hajduk Split, cuadro que dirige el exseleccionado italiano Gennaro Gattuso, cayó el domingo por 3-0 en el clásico ante Rijeka y perdió la punta en la Primera División de la liga de Croacia.

Tras el encuentro, el temperamental exvolante italiano se hizo presente en una de las casetas de transmisión del estadio y allí encaró fuertemente en vivo al comentarista Josko Jelicic, exjugador del Hajduk Split, Sevilla FC, Dinamo Zagreb, entre otros equipos.

Un cruce que casi termina a los golpes. El campeón del mundo con la ‘Azzurra’ en 2006 le reprochó a Jelicic dichos en su contra por su manera de entrenar y le negó el saludo.

“No te doy la mano, porque hablas demasiado y tienes poco respeto por la gente. Tú jugaste al fútbol y conoces perfectamente la situación, siempre hablas muy mal ¿Tengo respeto por ti? No tengo ningún respeto por ti, hablas muy mal. No quiero hablar contigo”, comenzó diciendo Gennaro.

Ante este ataque, Josko no se quedó atrás y replicó: “Juegas muy mal. Eres extranjero, viniste de Italia, y tienes que respetar”. Además, le hizo saber su molestia por ser apuntado con el dedo.

Unos dichos que enfurecieron aún más al exfutbolista del AC Milán. “Tú tienes que respetar a las personas. Este es mi estilo. Tienes que mostrar respeto. Tú hablas solo en el estudio, habla aquí de fútbol. Cara a cara. No quiero hablar contigo”, dijo.

“Es la última vez que hablo con la televisión si tú estás aquí. Eres una mala persona… ¿Qué has ganado tú? Cuando tú hablas parece que has ganado todo en el mundo”, complementó.

Gattuso afronta su primera temporada como DT del Hadjuk Split. En 33 partidos oficiales, su equipo obtuvo 16 victorias, 11 empates y seis derrotas. De esta manera, se ubica segundo en el torneo local, aunque quedó afuera en las primeras fases de la UEFA Conference League.

El oriundo de Corigliano Calabro, de 47 años, inició su carrera de entrenador en 2012 en el Sion suizo y luego ha estado al frente de Palermo, OFi Creta, AC Pisa, AC Milán, Napoli -ganó la Copa Italia 2020-, Valencia, Olympique de Marsella y Hajduk Split.

El fuerte cruce de Gattuso con comentarista y exjugador croata