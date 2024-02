Un exjugador que no la pasa bien en el presente es Gennaro Gattuso, rudo exvolante de la selección italiana y de un mítico plantel del AC Milán y que por estos días se encuentra dirigiendo al Olympique de Marsella, antiguo equipo de Alexis Sánchez.

No obstante, la pesadilla de Gattuso no está en Francia, si no que en su tierra natal, Italia, luego de informaciones locales que detallan que la familia del ahora DT, fue extorsionada por la mafia ‘Ndrangheta en la región de Calabria.

Según indica el medio italiano Il Fatto Quotidiano, la organización criminal que gobierna por esa zona, le exigió dinero a Gattuso para garantizar la protección a los familiares.

Dichas “extorsiones” colmaron la paciencia de los familiares y del propio Gennaro, quienes acudieron hasta la policía italiana para dar a conocer la escalofriante situación.

Según se detalla en el citado medio, “los Carabinieri de Corigliano han detenido dos personas a los que se les imputan cargos de extorsión agravada y el juez de instrucción ha dictado una orden de detención preventiva contra ellos”.

Se trataría de dos hombres de origen marroquí que prestaban servicios a los ‘Ndrangheta.

En octubre y diciembre del 2023, fueron incendiados dos vehículos, el primero de Ida Gattuso y el segundo de Franco Gattuso, hermana y padre del exjugador.

Por otra parte, según destaca el tabloide italiano, los parientes del técnico italiano estaban recibiendo presiones para pagar una “flor” (una gran suma de dinero) a la ‘Ndrangheta.

Todo ello relacionado con la construcción de un sistema fotovoltaico en un terreno propiedad de la familia Gattuso y por la que habrían recibido un pago legal de 80.000 euros (81 millones de pesos chilenos) para su construcción.