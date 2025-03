El exárbitro español Mateu Lahoz admitió que en mayo de 2014 se equivocó a la hora de anular un gol de Lionel Messi en el minuto 63, que adelantaba 2-1 al FC Barcelona ante el Atlético de Madrid y que le hubiese podido dar LaLiga al cuadro culé.

Catalanes y el ‘Atleti’ se jugaban el título a un solo partido, por la última jornada del campeonato. El Barça se presentaba a la cita con 86 puntos y los rojiblancos con 89.

Un duelo donde el delantero chileno Alexis Sánchez fue protagonista en el Camp Nou. El ‘Niño Maravilla’ le marcó un golazo a los ‘colchoneros’, el 1-0 parcial a los 34’, tanto que por minutos le daba la Liga a los blaugranas por diferencia de gol. Lamentablemente el destino quiso otra cosa.

El tocopillano sacó en el área un furioso derechazo que se coló en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Thibaut Courtois. Luego, a los 49 minutos, Diego Godín firmó el equilibrio definitivo (1-1) y el trofeo para los de la capital.

En cuanto a la acción que aún le da vueltas en la cabeza a Lahoz, el excolegiado declaró a El Partidazo de COPE que “me equivoqué. Es muy difícil que se vuelva a repetir ahora con el calendario condicionado. Barcelona y Atlético llegaron a la última jornada empatados prácticamente a todo y hubo una jugada que después hemos podido ver que no tocó Juanfran”.

“Desde mi posición era imposible discernir. Vamos, hubiera apostado los 20 dedos de mis manos y mis pies a que Cesc había tocado ese balón. Siempre se dio la responsabilidad al asistente y esa jugada era de sinergia de equipo y el único responsable de la jugada fui yo“, agregó.

“Con el VAR, esta liga debería haber sido para el Barça”, aseveró.

La repetición no deja ninguna duda. El centro de Dani Alves rebotó en Juanfran Torres y no en Cesc Fàbregas, habilitando de forma legal a Messi, que definió con una volea a la red. Uno de los asistentes levantó el banderín para invalidar el remate del ’10’.

Dos años después del encuentro, en el 2016, Elvio Paolorosso, preparador físico del Barcelona con el Tata Martino, reveló que “Messi hizo el gol que nos daba el campeonato y el colegiado (Mateu Lahoz) lo anula. Estábamos llorando en el vestuario y el árbitro vino a pedirnos disculpas. Fue un año complicado“.

