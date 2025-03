El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro realizó el jueves 13 de marzo la segunda audiencia por la muerte de Diego Armando Maradona, en la que se resolvieron diferentes cuestiones preliminares. El próximo martes 18 de marzo declararán los primeros testigos.

Los abogados Rodolfo Baqué y Martín De Vargas fueron expulsados de la defensa del enfermero Ricardo Almirón por un conflicto de intereses, dado que el primer asesor también se encarga de representar a Gisela Dahiana Madrid, la acusada que irá a un juicio por jurados populares en la segunda parte de este año.

Luego, los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach desestimaron algunas solicitudes de nulidades planteadas por los fiscales y por los acusadores particulares sobre la pericia cardiológica de Maradona, que fue presentada por los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque y el perito oficial Ferrari junto a peritos de parte.

Tras un cuarto intermedio en la audiencia (que no fue trasmitida a través de YouTube para proteger a los testigos), se retiraron Luque y la médica de la prepaga Nancy Edith Forlini porque los imputados no tienen la obligación de participar del juicio, a menos que quieran declarar.

Según Julio Rivas, uno de los abogados del exmédico de cabecera de Maradona, su cliente no irá a todas las audiencias porque tiene que trabajar, pero sí irá a los alegatos de cierre y el veredicto, salvo cuando lo citen expresamente los jueces.

Al Tribunal, además de Luque y Forlini, concurrieron Dalma, Gianinna y Jana Maradona, Verónica Ojeda, sus asesores Fernando Burlando y Mario Baudry; la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, el psicólogo Carlos Díaz, el jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

El estudio cardiológico, una pericia psiquiátrica y otro análisis psicológico fueron sumados al expediente mediante lectura por los magistrados.

El próximo martes 18 de marzo comparecerán los primeros tres testigos: se trata del oficial Lucas Farías, y los comisarios Lucas Rodrigo Borge y Leonardo Mendoza, los policías que encontraron el cadáver de Maradona en la habitación de Tigre. Se considera que su relato acerca de cómo se encontraron al exjugador aquella mañana es más “puro” en comparación al que aportará el resto de los testigos, cuya versión puede estar teñida de intereses personales.

El baño donde murió Diego Maradona: un dato que podría ser clave en el juicio

El abogado Mauro Baudry, representante legal de Verónica Ojeda y su hijo Dieguito Fernando, estuvo en “El Diario de Mariana”, donde reiteró sus sospechas sobre la presunta negligencia en la atención médica que habría recibido Maradona en sus últimos días de vida.

El letrado aseguró: “Cuando vean todas las marcas en la espalda de todos los días que estuvo apoyado boca arriba… cuando la gente vea eso los va a salir a buscar. No lo trataban. Tu tienes una foto y vas a tener filmaciones y contra eso puedes opinar, pero no puedes discutir”.

El abogado remarcó que Maradona murió haciendo sus necesidades en “un andador con una especie de pelela de plástico, un baldecito. Cuando vean la foto del baño de Diego, en donde tenía que hacer sus necesidades, se van a descomponer. Se van a enojar como me veían enojado a mí”.

Sobre los argumentos que circularon diciendo que el exjugador era difícil de persuadir, el letrado dijo: “Que sea ingobernable no quiere decir que lo trates así. Si tu no lo puedes cuidar, lo cuida otro, lo que no puedes es dejar abandonado, que esté en agonía 12 horas”.

Baudry cerró la charla afirmando: “Si le pregunto a cualquiera de ustedes si mañana ve a su familiar hinchado en la cama como estaba Diego, ¿no llaman a un médico? Y si eres el médico que está a cargo llamas a una ambulancia”, planteó.