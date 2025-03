Este jueves se jugaron los duelos de vuelta de las llaves de octavos de final de Europa League, los que definieron a los ocho equipos clasificados a 4tos de final de la segunda competencia en importancia del fútbol de clubes en el Viejo Continente.

Uno de los primeros en conseguir su paso la fase de los ocho mejores fue el Athletic Club de España, que dejó en el camino a la Roma, en un intenso y entretenido partido.

Los italianos ganaron la idea 2-1, pero en Bilbao, los vascos aprovecharon la tempranera expulsión de Mats Hummels a los 11 minutos. Nico Williams por dos y Yuri Berchiche marcaron para los albirrojos, mientras que el descuento romano lo marcó de penal Leandro Paredes.

Uno de los ‘grandes’ que se metió a 4tos de Europa League fue el Manchester United, que derrotó 4-1 a la Real Sociedad, y decretó un 5-2 global. Triplete de Bruno Fernandes más uno de Diego Dalot configuraron el triunfo de los Diablos Rojos. El descuento lo puso Mikel Oyarzabal.

El rival de los de Manchester será el Olympique de Lyon francés, que se impuso al FSCB de Rumania. El global fue de 7-1, con un 4-0 rotundo durante esta jornada. Anotaron dobletes Georges Mikautadze y Ernest Nuamah.

Tottenham, el otro inglés en con competencia, también avanzó de ronda tras derrotar la AZ Alkmmar de Países Bajos. Marcaron para los británicos Wilson Odobert (x2) y James Madison. Peer Koopmeiners puso el descuento neerlandés.

Italia estará representada por la Lazio en los cuartos de Europa League. Los ‘capitalinos’ derrotaron al Viktoria Plzeň de República Checa tras empatar 1-1 este jueves, con goles de Alessio Romagnoli, para Lazio, y Pavel Šulc para los checos.

Frankfurt hizo la tarea ante el Ajax neerlandés. El conjunto local venció con goles de Jean Bahoya, Mario Götze (x2) y Hugo Ekitike. Kenneth Taylor fue quien pudo descontar para la visita. La llave terminó 6-2 en favor de los alemanes.

El Bodø/Glimt noruego dio la sorpresa de la llave, tras dejar en el camino al Olympiacos griego. A pesar de caer en la vuelta 2-1, gracias a la victoria en la ida, ganaron la llave por 4-2.

El último equipo en lograr su paso a 4tos de final de Europa League fue el Rangers de Escocia, que derrotó al Fenerbahçe turco, tras ganar la definición a penales. Los dirigidos por José Mourinho ganaron 0-2 en suelo escocés (doblete de Sebastian Szymański), e igualaron la serie 3-3.

Tottenham vs Frankfurt Rangers vs Athletic Club Bodø/Glimt vs Lazio Lyon vs Manchester United

