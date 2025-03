El delantero y figura del Liverpool, Mohamed Salah, está en el ‘ojo del huracán’ por estas horas luego de una fría reacción con uno de sus compañeros de equipo que no lo estaba pasando bien: Darwin Núñez.

El hecho ocurrió en medio de la tanda de penales del conjunto inglés contra el PSG, válido por el pase a cuartos de la Champions League, y fue captado desde la tribuna de la hinchada parisina.

Resulta que un hincha del equipo francés grabó cómo los distintos futbolistas del Liverpool se acercaron a Núñez para entregarle su respaldo luego que su remate fuera atajado por Gianluigi Donnarumma. Van Dijk fue el primero y el resto se fue sumando.

Sin embargo, el atacante egipcio y principal emblema ‘red’, ofuscado por lo ocurrido, se alejó de sus compañeros, apenas miró al uruguayo y optó por agacharse.

El gesto de Salah ha sido cuestionado por algunos fanáticos en Redes, que esperaban un mayor apoyo. Eso sí, también existen seguidores que comprendieron la reacción del ‘Farón’ y cargaron contra el charrúa, un jugador que no ha rendido lo esperado desde su arribo a Anfield.

Hay que recordar que PSG eliminó a Liverpool y avanzó a cuartos de final del título de clubes más importante del ‘Viejo Continente’. A los dirigidos de Arne Slot ahora apuestan a la Premier League, torneo donde van líderes con 15 puntos de ventaja sobre Arsenal (y un partido más).

Mo Salah was furious after Darwin Nunez missed his penalty 😵 pic.twitter.com/zINX3wsAnp

— LF (@LiteFooty) March 11, 2025