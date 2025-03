En una jornada notable, Franco Torgnascioli se lució al atajar tres de cuatro penales para encaminar el paso de Unión Española a la segunda ronda de Copa Sudamericana. Tras el 2-2 entre Everton y el elenco hispano en los noventa minutos, el guardameta tuvo un notable cometido y tras la clasificación del elenco de Barrio Independencia en el certamen, reveló su ‘secreto’.

“El primer penal lo atajo gracias a Martín Parra, que conocía a Nicolás Baeza de Huachipato y me dijo que, sí o sí, abría el pie. Ahí te das cuenta de lo importante que es todo el plantel, porque me lo dijo ayer analizando los penales. Me tiré convencidito en ese primer penal. Era fundamental para lo anímico”, comentó el experimentado guardameta.

“Intenté poner nervioso a los rivales, que son los que tienen la presión de convertir. No es fácil patear un penal, sobre todo en estas circunstancias, y ahí el arquero tiene que ponerlos un poco más incómodos”, añadió.

Consciente de que Unión Española, hasta ayer, llevaba cuatro partidos sin conocer de triunfos tras un paupérrimo inicio en la Liga de Primera 2025, Torgnascioli reconoció: “Hemos tenido un arranque malo, con resultados dolorosos, hoy era trascendental para lo que será el año”.